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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 06:25

Источник: «Черноморец» выкупит у «Зенита» Родионова

Алина Савинова
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«Черноморец» выкупит у «Зенита» вингера молодежной сборной России Илью Родионова, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, новороссийцы воспользовались соответствующей опцией в арендном договоре. Компенсация за игрока составляет 10 миллионов рублей.

Кроме того, клуб сделал запрос в «Зенит» по 20-летнему полузащитнику Кириллу Столбову. Главный тренер команды Вадим Гаранин хочет вызвать игрока на сбор.

По итогам минувшего сезона «Черноморец» занял 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 35 очков за 34 матча.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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