Источник: экс-игрок «Факела» и «Ростова» Акбашев перейдет в КАМАЗ

Бывший полузащитник «Факела» и «Ростова» Роман Акбашев близок к подписанию контракта с КАМАЗом из первой лиги, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб и игрок, который пребывает в статусе свободного агента, согласовали контракт на один год. Главный тренер КАМАЗа Ильдар Ахметзянов на протяжении трех недель лично вел переговоры с Акбашевым, имевшим предложения из первой лиги и Казахстана.

32-летний Акбашев уже выступал в челнинском клубе с 2013-го по 2015 год. В прошлом сезоне хавбек провел 18 матчей в чемпионате России без результативных действий.