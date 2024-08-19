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Сегодня, 21:02

Источник: экс-тренер «Спартака» Слишкович может возглавить «Балтику»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить «Балтику», сообщает Metaratings.

По информации источника, калининградцы заинтересованы в кандидатуре 41-летнего боснийца. Сам Слишкович также готов рассмотреть предложение.

Летом 2022 года Слишкович вошел в тренерский штаб Гильермо Абаскаля в «Спартаке». После увольнения испанца он временно возглавил команду до конца сезона-2023/24.

После 6 туров «Балтика» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги. Сейчас команду тренирует Александр Грищенко. В минувшем сезоне калининградцы вылетели из РПЛ.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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