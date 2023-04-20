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Сегодня, 12:53

Источник: Гаджимурадова и Халимбекова отстранили от основы махачкалинского «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник Рамазан Гаджимурадов и защитник Рустам Халимбеков выведены из основы махачкалинского «Динамо», сообщает Metaratings.

По информации источника, у Гаджимурадова произошел конфликт с главным тренером махачкалинцев Гораном Алексичем в перерыве матча с «Родиной» (0:2) в 27-м туре первой лиги. Халимбеков агрессивно бросил недалеко от Алексича капитанскую повязку на последних минутах той же встречи.

После 27 туров «Динамо» с 37 очками занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhimuradov-i-khalimbekov-vyvedeny-iz-osnovnogo-sostava-makhachkalinskogo-dinamo-244730/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
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