Источник: Гаджимурадова и Халимбекова отстранили от основы махачкалинского «Динамо»

Полузащитник Рамазан Гаджимурадов и защитник Рустам Халимбеков выведены из основы махачкалинского «Динамо», сообщает Metaratings.

По информации источника, у Гаджимурадова произошел конфликт с главным тренером махачкалинцев Гораном Алексичем в перерыве матча с «Родиной» (0:2) в 27-м туре первой лиги. Халимбеков агрессивно бросил недалеко от Алексича капитанскую повязку на последних минутах той же встречи.

После 27 туров «Динамо» с 37 очками занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги.