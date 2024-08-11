Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:38

Источник: Гаранина могут уволить из «Черноморца» на следующей неделе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

В новороссийском «Черноморце» рассматривают вариант с увольнением главного тренера Вадима Гаранина уже на следующей неделе, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, инвестор клуба Сергей Шишкарев принял такое решение по итогам встречи первой лиги против «Сочи» (1:2) 10 августа. В качестве сменщика Гаранина рассматривают кандидатуры Сергея Ташуева, Дмитрия Пятибратова и Алексея Стукалова, приход которого в «Черноморец» лоббирует спортивный директор команды Владимир Бут.

Гаранин возглавляет «Черноморец» с ноября 2023 года. В этом сезоне клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения в пяти матчах первой лиги.

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
Обсудить
Читайте также
Борец с российскими корнями Тажудинов стал олимпийским чемпионом в Париже
Американские баскетболистки выиграли рекордную восьмую подряд Олимпиаду
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
«Крылья Советов» – «Факел», 11 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ сезона 2024/2025
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист «Родины» Калмыков пришел в себя после потери сознания во время матча против «Чайки»

Потерявшему сознание футболисту «Родины» проведут полный осмотр в больнице Песчанокопского