Источник: Гаранина могут уволить из «Черноморца» на следующей неделе

В новороссийском «Черноморце» рассматривают вариант с увольнением главного тренера Вадима Гаранина уже на следующей неделе, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, инвестор клуба Сергей Шишкарев принял такое решение по итогам встречи первой лиги против «Сочи» (1:2) 10 августа. В качестве сменщика Гаранина рассматривают кандидатуры Сергея Ташуева, Дмитрия Пятибратова и Алексея Стукалова, приход которого в «Черноморец» лоббирует спортивный директор команды Владимир Бут.

Гаранин возглавляет «Черноморец» с ноября 2023 года. В этом сезоне клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения в пяти матчах первой лиги.