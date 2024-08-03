Источник: Гбамбле вернули к тренировкам в «Торпедо»

Вингер Нене Гбамбле тренируется с основным составом «Торпедо», сообщает Metaratings.ru. При этом клуб не заявляет его на сезон.

Ранее главный тренер «Торпедо» Олег Кононов отказался работать с Гбамбле, после того как агент ивуарийского футболиста Дмитрий Селюк раскритиковал другого новичка автозаводцев — колумбийца Вилинтона Апонсе.

На данный момент в заявке «Торпедо» трое легионеров из четырех допустимых в первой лиге — Боян Роганович, Марио Чурич и Вилинтон Апонса. После скандала с Гбамбле московский клуб вступил в переговоры с «Блэк Старз» по трансферу малийца Мамаду Камара, который на правах аренды выступает за «Милсами». Если черно-белые подпишут малийского полузащитника, для Гбамбле квоты уже не будет.

По информации источника, руководство «Торпедо» отдает предпочтение ивуарийцу, но все зависит от позиции Кононова.

Гбамбле перешел из «Ахмата» в «Торпедо» летом нынешнего года за 70 тысяч евро, подписав контракт на год.