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Сегодня, 18:03

Источник: Гогуа покинет «Шинник» и продолжит карьеру в РПЛ

Алина Савинова
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Защитник «Шинника» Седрик Гогуа покинет ярославскую команду в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, 29-летний игрок решил не продлевать контракт с «черно-синими». Отмечается, что Гогуа, вероятнее всего, продолжит карьеру в одном из клубов РПЛ.

Ивуарийский футболист присоединился к «Шиннику» этой зимой. Он провел 11 матчей за ярославцев в Мелбет-Первой лиге, не отметившись результативными действиями. Ранее Гогуа выступал за «Истиклол», «Туран», «Ротор», ЦСКА, «Тамбов» и другие команды.

По итогам минувшего сезона «Шинник» занял седьмое место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 51 очко за 34 матча.

Источник: Metaratings.ru.
Седрик Гогуа
Футбол
ФК Шинник
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