Источник: Гуарирапа не покинет «Сочи» этим летом

Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа с большой долей вероятности останется в черноморской команде, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство клуба хочет сохранить футболиста в своем клубе.

Гуарирапа перешел в «Сочи» из «Каракаса» в января этого года на правах аренды. В конце мая южане выкупили права на игрока и подписали с ним контракт до 2028 года.

21-летний футболист провел за сочинскую команду 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость венесуэльца в 400 тысяч евро.

Клуб из Краснодарского края по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.