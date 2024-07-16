Источник: интересовавший «Спартак» Довбня может вернуться в «Шинник»

Голкипер Александр Довбня может продолжить карьеру в «Шиннике», за который выступал в минувшем сезоне до истечения контракта, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, клуб из Ярославля сделал предложение контракта 37-летнему футболисту и ждет ответа.

Ранее Довбня покинул расположение «Челябинска», где проходил просмотр с середины июня. 9 июля появилась информация, что Довбня в ближайшее время может присоединиться к «Спартаку».

В минувшем сезоне вратарь провел 33 игры за команду из Ярославля, пропустив 37 мячей и 11 раз сыграв на ноль. До этого он также выступал за «Торпедо», «Ротор», «Оренбург», «СКА-Хабаровск» и другие клубы.