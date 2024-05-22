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Сегодня, 17:40

Источник: Калешин покинет пост главного тренера «Алании» по окончании сезона

Виктория Кравченко
Евгений Калешин.
Фото ФК «Алания»
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Главный тренер «Алании» Евгений Калешин, скорее всего, покинет команду по окончании текущего сезона, сообщает matchtv.ru.

Специалист возглавил клуб в декабре 2023 года, подписав контракт на 3,5 года.

«Алания» с 46 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги. В заключительном туре команда сыграет против махачкалинского «Динамо».

В конце ноября Калешин был отправлен в отставку с должности главного тренера «Акрона» из-за «разногласий в пути развития» с руководством.

Ранее Калешин работал тренером в «Краснодаре 2», «Кубани», «Урожае», «Балтике», «Твери».

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2060755_Kaleshin_pokinet_Alaniju_posle_okonchanija_sezona?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Евгений Калешин
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