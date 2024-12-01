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Сегодня, 16:21

Источник: клубы Бразилии и ОАЭ интересуются полузащитником «Балтики» Фернандесом

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес этой зимой может покинуть клуб из Калининграда, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в 22-летнем футболисте заинтересовано несколько клубов из Бразилии и ОАЭ. Однако пока официального предложения по игроку «Балтика» не получала.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Балтику» 18 матчей в первой лиге и FONBET Кубке России, забив шесть мячей и сделав две результативные передачи. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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