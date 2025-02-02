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Сегодня, 12:21

Источник: лучший бомбардир «Арсенала» Турищев может перейти в «Ротор»

Сергей Ярошенко
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Форвард Максим Турищев может перейти из тульского «Арсенал» в «Ротор», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент клубы согласовывают переход нападающего при участии «Ростова», бывшего клуба игрока, куда он должен был вернуться после окончания сезона. Отмечается, что в случае перехода Турищева в «Ротор», «Ростов» сохранит права на форварда.

В этом сезоне на счету Турищева 18 матчей за «Арсенал», в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
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