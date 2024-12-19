Источник: македонец Садики просит «СКА-Хабаровск» отпустить его

«СКА-Хабаровск» ведет переговоры с несколькими клубами по трансферу македонского защитника Нехара Садики, сообщает Legalbet.ru.

26-летний центрбек хочет больше игровой практики, в клубе ФНЛ это понимают. Стороны пытаются найти компромисс. Хабаровчане готовы отпустить Садики в случае, если клуб получит устраивающее его предложение о трансфере.

СКА собираются искать игрока такого же формата — крупного центрбека-легионера в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Садики сыграл в 5 матчах за СКА. Контракт с хабаровским клубом рассчитан до лета 2025-го.