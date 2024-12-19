Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:11

Источник: македонец Садики просит «СКА-Хабаровск» отпустить его

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

«СКА-Хабаровск» ведет переговоры с несколькими клубами по трансферу македонского защитника Нехара Садики, сообщает Legalbet.ru.

26-летний центрбек хочет больше игровой практики, в клубе ФНЛ это понимают. Стороны пытаются найти компромисс. Хабаровчане готовы отпустить Садики в случае, если клуб получит устраивающее его предложение о трансфере.
СКА собираются искать игрока такого же формата — крупного центрбека-легионера в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Садики сыграл в 5 матчах за СКА. Контракт с хабаровским клубом рассчитан до лета 2025-го.

Источник: Legalbet.ru
ФК СКА-Хабаровск
Читайте также
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Сегодня
Вчера
Неделя