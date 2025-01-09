Источник: Муса может стать игроком «Родины»

Центральный защитник «Риги» Баба Муса может стать игроком «Родины», сообщает Legalbet.ru

Зоран Желькович, который вскоре станет главным тренером московской команды, хочет пригласить 25-летнего ганского футболиста. Словенский специалист знаком с игроком по его выступлениям в Латвии, где сам ранее возглавлял клуб «Ауда» из Кекавы.

Кроме того, на возможность трансфера влияет то, что клубами «Рига» и «Родина» владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Муса принял участие в 94 матчах на профессиональном уровне, где забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Сейчас его стоимость на Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.