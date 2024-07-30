Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:04

Источник: «Нефтехимик» начал поиск нового тренера на случай ухода Новикова

Алина Савинова
Telegram Дзен

В «Нефтехимике» запустили процесс поиска нового главного тренера команды на случай ухода Кирилла Новикова, сообщает Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что 43-летний специалист может сменить Сашу Илича на посту главного тренера «Пари НН». Отмечается, что в волжском клубе хотели пригласить Новикова еще до назначения Илича, однако тот отказался.

Сам Новиков до этого опроверг слухи о том, что он может возглавить команду из Нижнего Новгорода.

На старте сезона нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). Следующий матч «Пари НН» проведет 31 июля против «Ахмата» в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Нефтехимик
ФК Нижний Новгород
Кирилл Новиков
0
Читайте также
Российских журналистов лишили национального статуса на Олимпиаде
Ильин день в России отметят 2 августа
В Свердловской области загорелся цех по производству химматериалов
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Чем еще запомнилось открытие Олимпиады кроме пародии на «Тайную вечерю». Разбор
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Ротор» — «Арсенал»: видеообзор матча первой лиги