Источник: общий долг «Уфы» составляет около 200 миллионов рублей

«РБ Спорт»: общий долг «Уфы» составляет около 200 миллионов рублей

Общая задолженность «Уфы» на данный момент составляет около 200 миллионов рублей, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, из них порядка 100 миллионов — задолженность перед «Региональным фондом», который подавал на клуб иск в суд.

18 октября появилась информация о том, что многие сотрудники «Уфы» получили уведомления о сокращении через 2 месяца, а сам клуб может прекратить существование после Нового года.

«Уфа» занимает 16-е место в первой лиге, набрав 18 очков в 20 матчах.