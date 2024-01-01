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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:03

Источник: «Родина» подпишет бразильского защитника Ориньо

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Родина» подпишет бразильского защитника Ориньо на правах свободного агента, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, 28-летним игроком также интересовались «Химки» и «Торпедо».

Ранее бразилец выступал за «Жувентус», «Сантос», «Понте-Прету», «Флуминенсе», «Оэсте» и минское «Динамо». За последнюю команду он провел 58 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

«Родина» занимает седьмое место по итогам первой части Мелбет-Первой лиги, набрав 28 очков в 20 матчах.

Источник: Чемпионат
Первая лига
ФК Родина
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