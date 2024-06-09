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Сегодня, 19:13

Источник: Шатов войдет в тренерский штаб «Урала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Урала» Олег Шатов войдет в тренерский штаб команды, сообщает Metaratings.

По информации источника, он может войти в штаб, если екатеринбуржцев возглавит Евгений Аверьянов.

33-летний Шатов приостановил карьеру летом прошлого года. Он выступал за «Урал», «Рубин», «Зенит», «Краснодар» и «Анжи». На его счету 2 гола в 28 матчах за сборную России.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ. Команда проиграла «Акрону» (0:2, 2:1) в стыковых матчах и вылетела в первую лигу.

Источник: Metaratings
Олег Шатов
Футбол
Первая лига
ФК Урал
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