Источник: Скворцов зимой может перейти в казахстанский топ-клуб

Несколько клубов из топ-6 казахстанской премьер-лиги интересуются возможностью трансфера защитника «Химок» Льва Скворцова, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, переход 24-летнего игрока может произойти в зимнее трансферное окно.

Также отмечается, что Скворцовым интересуются клубы и из других стран. Однако пока не озвучивается — из каких именно.

1 ноября сообщалось, что защитник не продлит контракт с «Химками», который рассчитан до 30 июня 2025 года. Скворцов перешел в подмосковный клуб в феврале 2023 года. В июле 2024-го он ушел в аренду в «Шинник».