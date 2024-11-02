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Сегодня, 14:55

Источник: Скворцов зимой может перейти в казахстанский топ-клуб

Алина Савинова
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Несколько клубов из топ-6 казахстанской премьер-лиги интересуются возможностью трансфера защитника «Химок» Льва Скворцова, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, переход 24-летнего игрока может произойти в зимнее трансферное окно.

Также отмечается, что Скворцовым интересуются клубы и из других стран. Однако пока не озвучивается — из каких именно.

1 ноября сообщалось, что защитник не продлит контракт с «Химками», который рассчитан до 30 июня 2025 года. Скворцов перешел в подмосковный клуб в феврале 2023 года. В июле 2024-го он ушел в аренду в «Шинник».

Источник: Legalbet.kz
Футбол
ФК Химки
ФК Шинник
Лев Скворцов

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