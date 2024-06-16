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Сегодня, 18:21

Источник: Смольников станет новым спортивным директором «Урала»

Алина Савинова
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Новым спортивным директором «Урала» станет бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников, сообщает Legalbet.

Россиянин завершил карьеру в августе 2023 года. Помимо петербургского клуба, он также выступал за «Локомотив», «Торпедо», тульский «Арсенал», «Краснодар» и другие команды.

35-летний Смольников является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Урал» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3).

Источник: Legalbet
Игорь Смольников
Футбол
ФК Урал
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