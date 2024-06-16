Источник: Смольников станет новым спортивным директором «Урала»

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Новым спортивным директором «Урала» станет бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников, сообщает Legalbet.
Россиянин завершил карьеру в августе 2023 года. Помимо петербургского клуба, он также выступал за «Локомотив», «Торпедо», тульский «Арсенал», «Краснодар» и другие команды.
35-летний Смольников является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
«Урал» по итогам минувшего сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3).