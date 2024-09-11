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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:08

Источник: Талалаев не хочет, чтобы Фернандес покидал «Балтику»

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес с большой долей вероятности не покинет калининградский клуб, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, к 22-летнему футболисту сохраняется интерес со стороны клубов РПЛ, но новый главный тренер балтийцев Андрей Талалаев хочет сохранить полузащитника в команде.

Летнее трансферное окно для чемпионата России закроется в четверг, 12 сентября.

В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги Фернандес провел 8 матчей, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Он присоединился к «Балтике» в начале 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Балтика

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