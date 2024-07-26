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Сегодня, 19:26

Источник: Ташуев может сменить Гаранина на посту главного тренера «Черноморца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев может возглавить новороссийский «Черноморец», сообщает Metaratings.

По информации источника, «Черноморец» может уволить нынешнего главного тренера Вадима Гаранина после двух поражений: от тульского «Арсенала» (0:1) и «Чайки» (1:2) на старте сезона первой лиги.

Кандидатура Ташуева является приоритетной для нового генерального директора «Черноморца» Максима Пономарева.

Ташуев в апреле покинул «Факел». До этого 65-летний специалист тренировал «Ахмат», солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Спартак» из Нальчика, «Салют» и «Краснодар».

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
Сергей Ташуев
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