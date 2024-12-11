Источник: Тетрадзе станет главным тренером «Уфы»

Российский тренер Омари Тетрадзе возглавит «Уфу», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 55-летний специалист подпишет контракт до конца сезона-2025/26. Он сменит на посту главного тренера уфимцев Евгения Харлачева.

Последним местом работы Тетрадзе был грузинский «Сабуртало», который он покинул в сентябре прошлого года. До этого он тренировал казахстанские «Тобол» и «Жетысу», а также «Енисей», «Химки», нижегородскую «Волгу» и «Анжи».

После 21 матча «Уфа» с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.