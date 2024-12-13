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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:06

Источник: «Торпедо» может подписать воспитанника «Спартака» Сокола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» заинтересовано в переходе защитника «Родины» Артема Сокола, сообщает Legalbet.

По информации источника, московский клуб привлекает универсальность 27-летнего защитника, который может сыграть в центре и на флангах обороны.

Сокол выступает за «Родину» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Защитник является воспитанником «Спартака».

После 21 тура «Торпедо» с 43 очками занимает второе место в Мелбет-Первой лиге, отставая от лидирующей «Балтики» на 2 балла.

Источник: Legalbet
Артем Сокол
Футбол
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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