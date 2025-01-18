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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:25

Источник: «Торпедо» решило расстаться с двумя игроками

Владислав Маслов
Корреспондент
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Московское «Торпедо» решило расстаться с двумя игроками, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клуб уведомил нападающего Аршака Коряна о том, что намерен прекратить с ним сотрудничество. 29-летний футболист, имея на руках бумагу из клуба, сейчас тренируется самостоятельно и ищет новую команду.

Экс-игрок «Локомотива», «Витесса», «Алании» и «Химок» в первой части первенства провел за «Торпедо» 19 матчей, забив три мяча и сделав одну голевую передачу. В Коряне заинтересован «Урарту», который занимает второе место в чемпионате Армении, но приоритет для игрока — Россия.

С большой долей вероятности покинет московский клуб и малиец Мамаду Камара, который был приобретен летом 2024 года и не отметился результативными действиями в 8 играх за «Торпедо». С приходом бразильца Алессона и колумбийца Эстивена Гусмана «автозаводцы» не вписываются в лимит на легионеров — их уже пятеро при четырех разрешенных в Первой лиге.

После первой части сезона «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда под руководством Олега Кононова набрала 43 очка в 21 матче и отстает от лидирующей «Балтики» на два балла.

Источник: Metaratings
Аршак Корян
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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