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Сегодня, 12:48

Иванов назвал главную проблему после завершения карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о возможной жизни после окончания карьеры.

«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего». По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил — дальше что? Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Иванов является воспитанником «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры футболист выступал за «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфу» и «Ахмат», за который полузащитник сыграл 243 матча.

Всего на счету Иванов более 400 игр на профессиональном уровне. Также футболист провел пять матчей за сборную России, в составе которой завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-ivanov-zakanchivat-kar-eru-real-no-tyazhelo-mozhno-spit-sya-ot-svobodnogo-vremeni/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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