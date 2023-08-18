Иванов получил назначение в первой лиге. Арбитр пропустил три тура подряд в РПЛ

Арбитр Сергей Иванов получил назначение на матч 6-го тура ФНЛ между «Родиной» и «Аланией», сообщается на официальном сайте лиги.

Ранее 39-летний судья и Владислав Безбородов пропустили три тура подряд в РПЛ после нарушения протокола ВАР в домашнем матче «Ахмата» против ЦСКА (2:3). Безбородов был главным судьей матча в Грозном, а Иванов исполнял обязанности видеоассистента.

Матч «Родина» — «Алания» пройдет 20 августа и начнется в 18.00 мск.