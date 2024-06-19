Иванов: «Решили не продлевать контракт с Кулаковым из-за возраста. «Урал» будет омолаживаться»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход защитника Дениса Кулакова.

«Решили расстаться с Кулаковым, потому что у нас действует лимит на иностранцев, у нас есть лишние легионеры. С ним у нас закончился контракт, мы его ценим и любим. Денис — наш капитан, девять лет мы были вместе, и это время прошло, как один. Решили не продлевать сотрудничество из-за возраста Кулакова, команда будет омолаживаться. Мы предлагали ему российский паспорт, но ему и его семье удобнее иметь прежнее гражданство. У нас к Денису никаких претензий нет», — приводит слова Иванова Sport24.

Кулаков перешел в «Урал» из харьковского «Металлиста» летом 2015 года. В составе оранжево-черных футболист провел 265 матчей, забил гол и сделал 28 результативных передач.