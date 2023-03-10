Олег Иванов: «На «Рубин» в ФНЛ двойные премиальные, у соперников шанс заработать на нас»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов на открытой тренировке команды рассказал журналистам о том, что у соперников в ФНЛ двойные премиальные за победу над казанской командой.

— Привыкать к плохим полям и холодной погоде особо не приходится — вы все-таки русские люди, — сказал Иванов. — А иностранцам потяжелее, наверное. Мы играли в Краснодаре первую игру — это юг и более теплая погода. Но сегодня у нас условия примерно как в Краснодаре.

Все игры после рестарта чемпионата проходят тяжело. Соперники находятся в одном состоянии. Плюс на «Рубин» в ФНЛ у всех особая мотивация — клубы получают двойные премиальные за победу над нами. Это шанс заработать на нас, у всех желание проявить себя.

Какой тренер Юрий Уткульбаев? Я не прихотливый в этом плане, быстро привык к его требованиям, мы пытаемся выполнять то, что он требует.