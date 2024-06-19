Иванов: «Смольников станет заместителем спортивного директора «Урала»

Сегодня, 04:07
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, какой пост займет экс-футболист сборной России Игорь Смольников.
«Игорь Смольников находится с нами в клубе. Скорее всего, он станет заместителем нашего спортивного директора Евгения Алхимова», — приводит слова Иванова Sport24.
Ранее Смольников заявил о завершении игровой карьеры. 35-летний россиянин является уроженцем Свердловской области и выступал за «Урал» в 2009 году на правах аренды.
«Урал» в переходных матчах уступил «Акрону» и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.