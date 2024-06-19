Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Мелбет-Первая Лига. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 04:07

Иванов: «Смольников станет заместителем спортивного директора «Урала»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, какой пост займет экс-футболист сборной России Игорь Смольников.

«Игорь Смольников находится с нами в клубе. Скорее всего, он станет заместителем нашего спортивного директора Евгения Алхимова», — приводит слова Иванова Sport24.

Ранее Смольников заявил о завершении игровой карьеры. 35-летний россиянин является уроженцем Свердловской области и выступал за «Урал» в 2009 году на правах аренды.

«Урал» в переходных матчах уступил «Акрону» и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-657469-prezident-urala-rasskazal-kakoy-post-dolzhen-zanyat-smolnikov-v-yekaterinburgskom-klube
Игорь Смольников
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
Читайте также
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Украинская фехтовальщица отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Украинский нападающий «Торпедо» Червяков получил российское гражданство