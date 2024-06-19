Иванов: «Смольников станет заместителем спортивного директора «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, какой пост займет экс-футболист сборной России Игорь Смольников.

«Игорь Смольников находится с нами в клубе. Скорее всего, он станет заместителем нашего спортивного директора Евгения Алхимова», — приводит слова Иванова Sport24.

Ранее Смольников заявил о завершении игровой карьеры. 35-летний россиянин является уроженцем Свердловской области и выступал за «Урал» в 2009 году на правах аренды.

«Урал» в переходных матчах уступил «Акрону» и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.