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Сегодня, 19:09

Иванов: «Аренда Помазуна? Мы с ним не общались»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, возможна ли новая аренда вратаря Ильи Помазуна в команду из Екатеринбурга.

«Я не знаю. У него есть великий агент, который занимается его судьбой. Он сам говорит, что только через него. Честно сказать, даже не могу ответить на этот вопрос. Общались ли мы с Ильей? Нет, не общались. У Ильи было большое желание покинуть наш клуб. Он покинул», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Помазун — воспитанник ЦСКА. С февраля 2021 года по июнь 2024 года голкипер выступал за «Урал» на правах аренды. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что 27-летним голкипером интересуются клубы из верхней половины таблиц чемпионатов Франции, Бельгии и Швейцарии.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
Футбол
ФК Урал
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