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Измайлов: «Тюмень» выступает феноменально»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал выскоие результаты «Тюмени», несмотря на небольшой бюджет.

«Тюмень», правда, выступает феноменально. Первую часть чемпионата — просто супер-молодцы. Это действительно удивительно и пока во многом непонятно, даже вопреки большим бюджетам, вопреки большим деньгам. Есть такая недолюбленность, и это, на самом деле, наверное, важно не только для «Тюмени». Это важно и для других клубов, которые не получают той поддержки и того охвата медийного, которые заслуживают. Тут мы, как лига, пытаемся в этом помочь, но иногда необходим участие людей, которые принимают решение: региональных властей и руководителей для того, чтобы клуб долюбился, для того, чтобы понравился, для того, чтобы о нем больше говорили и больше любили, больше знали», — сказал Измайлов.

«Тюмень» в 20 турах набрал 35 очков и идет на 4-м месте в турнирной таблице.

Футбол
ФК Тюмень
Наиль Измайлов
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