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Сегодня, 14:33

Президент ФНЛ Измайлов: «Переход на весна-осень? Все принципиально поддерживают такое решение»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал, что решение о возможном переходе на систему весна-осень будет принята через несколько недель.

— Переход на весна-осень? Решение будет принято через пару недель. Все понимают, что это необходимо. Реформа должна быть проведена. Есть детали, которые необходимо проработать. Пока что принятие решение отложено.

— Можно точно сказать, что ФНЛ перейдет на систему весна-осень?

— Все принципиально поддерживают такое решение. Вопрос проработки деталей.

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