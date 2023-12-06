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Сегодня, 05:31

Измайлов: «Есть идея возрождения команды в Саранске»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, что в Саранске планируют возродить профессиональный клуб, который начнет выступать во Второй лиге.

«Саранск тоже пытается. Могу сказать, что я встречался с главой республики, и у них есть идея возрждения команды. В любом случае будут начинать со Второй лиги. Эта идея точно есть, желание есть, поддержка есть. Поэтому я очень надеюсь, что в Саранске у нас команда появится, и стадион, прекраснейший стадион, который был построен к чемпионату мира и находится в идеальном состоянии. И надеюсь, что он будет заполняться на матчах Второй лиги.

Что касается Волгограда, то достаточно посмотреть на посещаемость, которая есть в этом городе. На футбольный клуб «Ротор», который играет сейчас Во второй лиге, приходит от 10 до 15 тысяч человек. Конечно, город футбольный. И интерес огромный. Я искренне надеюсь, что у «Ротора» есть большие перспективы. Им нужно просто собраться и правильно пройти этот путь», — сказал Измайлов.

Футбол
Наиль Измайлов
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