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Сегодня, 21:21

Агент Сафонов: «Не считаю, что Окладникову рано переходить в РПЛ, главное не пересидеть в первой лиге»

Галина Глазко
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Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре своего клиента, нападающего «Енисея» Андрея Окладникова.

«Недавно у Андрея родился сын, и он сразу стал забивать. Он работает, у него была и есть мечта попасть в РПЛ, будем думать над этим. В матче с КАМАЗом он пенальти не реализовал, а мог сделать хет-трик. Но два мяча Андрей забил, этого хватило, чтобы команда победила. Не считаю, что ему еще рано переходить в РПЛ, скорее наоборот. Тут главное не пересидеть в первой лиге. Может быть, он с «Енисеем» выйдет в премьер-лигу, что загадывать», — приводит слова Сафонова портал Metaratings.ru.

Окладников перешел в «Енисей» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-лений нападающий провел 27 матчей за команду из Красноярска, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-ne-schitayu-chto-okladnikovu-rano-perekhodit-v-rpl-skoree-naoborot-249001/
ФК Енисей
Алексей Сафонов
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