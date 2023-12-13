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Калешин: «Если «Алания» займет первое место в ФНЛ, то вопрос со стадионом решится сам собой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Алании» Евгений Калешин прокомментировал свое назначение во владикавказский клуб.

— Это один из самых больших клубов страны, чемпион, — приводит слова Калешина Metaratings.ru. — Если такой большой клуб выбирает тренера, то он обязан пешком идти туда. Наш штаб были не единственными кандидатами, была конкуренция. Оставалось ждать, какое примут решение.

— «Алания», с большой долей вероятности, не успеет достроить стадион...

— Если мы займем первое место, то вопрос со стадионом решится сам собой. Надо просто занять первую строчку, я вижу такой выход.

— Есть информация, что «Алания» может обратно выкупить Абу-Саида Эльдарушева из «Акрона» благодаря опции в контракте.

— Думаю, что разрушать команду неправильно, там уже сложившийся коллектив, все идет хорошо. Такие мысли даже не посещали. У «Алании» очень сильный состав.

— В «Алании» очень большая конкуренция...

— Конечно, перебор игроков — это не всегда хорошо, но конкуренция — это плюс. Если немного посмотреть под другим углом и объяснить игрокам, то возможно, они увидят огромные плюсы для себя и своего развития. Многое зависит от диалога штаба с командой. Наверное, любой человек чувствует искреннее отношение к себе. Надеемся, что на таких основах и построим работу, будем доверять и сражаться друг за друга, — сказал Калешин.

45-летний специалист подписал контракт на 3,5 года. После 20 туров «Алания» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaleshin-esli-takoi-bolshoi-klub-kak-alaniya-vybiraet-trenera-to-on-obyazan-peshkom-idti-tuda-314724/
ФК Алания (Владикавказ)
Евгений Калешин
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