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Калешин — об увольнении из «Акрона»: «Со стороны руководства даже не было аргументов»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался о своей отставке из тольяттинского клуба.

«Акрон» объявил об увольнении Калешина с поста главного тренера 27 ноября. Он возглавлял команду с сентября 2022 года. Отмечалось, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

«Катализатором и провокацией была игра с «Волгарем» — она явилась спусковым крючком. Это безобразие, которое было оправдано даже ЭСК. Это немыслимо. Эта игра стала катализатором конфликта внутри клуба. Не буду говорить, что сказали мне, это приватная беседа. Реакция клуба стала неожиданностью для всей команды. Мне показалось, что я должен встать на защиту игроков, тренерского штаба. Со стороны руководства даже не было аргументов. Для меня непонятно, почему в игре с «Волгарем» им засчитали гол, там мяч не пересек линию. Это увидел только мнимый судья», — приводит «РБ Спорт» слова Калешина.

Под руководством Калешина «Акрон» провел 57 матчей во всех турнирах, одержав 28 побед, 19 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kaleshin-ob-uvol-nenii-so-storony-rukovodstva-dazhe-ne-by-lo-argumentov/
Футбол
ФК Акрон
Евгений Калешин
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