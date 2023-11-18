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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 22:26

Калешин: «Волгарь» может претендовать на выход в РПЛ»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал поражение команды от «Волгаря» (0:1) в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги.

«Очень мало было именно футбола сегодня. Во многом из-за закрытой игры соперника. Почему вам не удалось взломать их? Да, понятно, что должны взламывать, и мы два эпизода очень хороших разыгрывали. Но дело в том, что и «Волгарь» может претендовать на выход в РПЛ. По составу они ничем не хуже нас. Вот в чем развитие футбола. Все команды в лиге могут рассчитывать на выход. И поэтому очень странно говорить, что мы должны вскрывать таких соперников. Для этого нужны игроки, которые превосходят всех остальных в классе. Не только за счет структуры, а еще и индивидуальных качеств. Но в этой лиге все равны. Мы ничем не лучше и не хуже «Волгаря». Да, у нас более сыгранная команда, мы лучше подготовлены были к чемпионату, но мы не превосходим их в классе. Вот поэтому мы и не смогли реализовать те два сильнейших эпизода со своей стороны», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

На данный момент «Акрон» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. «Волгарь» с 18 очками — на 15-й позиции.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Волгарь
Евгений Калешин
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