Калешин ввел штраф для игроков «Алании» за общение с агентами

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин ввел штраф для футболистов за общение с агентами, сообщает Legalbet.

По информации источника, игрокам запрещено встречаться с агентами на базе клуба и в гостиницах на выездных матчах. За нарушение правила футболисты будут платить 200 тысяч рублей.

Калешин возглавил «Аланию» 12 декабря прошлого года. После 22 туров первой лиги клуб из Владикавказа занимает седьмое место, набрав 33 очка. В следующем матче красно-желтые сыграют с «Тюменью». Игра пройдет 18 марта. Начало — в 17.00 (мск).