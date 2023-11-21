Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 00:23

Калешин: «Самое большое достижение «Акрона» — это его персонал, люди»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о главных сложностях в тольяттинском клубе.

«Сложность была, что новый клуб, абсолютно без истории и традиций. Ну пять лет клубу, какие могут зародиться традиции. Но огромный вклад — это фигура владельца. Потому что какой ты сам — таких людей и притягиваешь. Самое большое достижение клуба не результаты Кубка России, а персонал, на мой взгляд. Не только основной команды, а и те, кто находится в офисе. Просто хорошие люди. И тебе хочется на работу идти. Водители — отличные ребята, готовые подставить руку, спину, локоть в любой ситуации. Женщины, которые стирают нашу форму, женщины на ресепшене. Человеческие отношения работают везде. Это то, что потом поджигает», — сказал Калешин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.

За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.

ФК Акрон
Евгений Калешин
1
0
Читайте также
Билялетдинов заявил, что российские футболисты никому не нужны в Европе
«Они были единственными нашими соперниками». Норвежские лыжники вспомнили о россиянах добрым словом
Посол Израиля в РФ указал на отсутствие уверенности в исполнении обещаний ХАМАС
В РАН назвали разрушительными последствия евромайдана на Украине
Количество погибших в результате отравления метадоном в Астрахани выросло до 4
Небензя отметил замедление искоренения бедности в мире из-за политики Запада
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Калешин: «На меня повлияли Бьелса, Лобановский, Романцев и Бесков»

Калешин считает низким уровень РПЛ: «У нас были бы огромные проблемы в еврокубках»