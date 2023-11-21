Калешин: «Самое большое достижение «Акрона» — это его персонал, люди»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о главных сложностях в тольяттинском клубе.

«Сложность была, что новый клуб, абсолютно без истории и традиций. Ну пять лет клубу, какие могут зародиться традиции. Но огромный вклад — это фигура владельца. Потому что какой ты сам — таких людей и притягиваешь. Самое большое достижение клуба не результаты Кубка России, а персонал, на мой взгляд. Не только основной команды, а и те, кто находится в офисе. Просто хорошие люди. И тебе хочется на работу идти. Водители — отличные ребята, готовые подставить руку, спину, локоть в любой ситуации. Женщины, которые стирают нашу форму, женщины на ресепшене. Человеческие отношения работают везде. Это то, что потом поджигает», — сказал Калешин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.

За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.