Калмыков рассказал, как на него повлиял Игнашевич

Нападающий «Родины» Амур Калмыков вспомнил, как ему помогал в «Торпедо» Сергей Игнашевич.

«Я всегда любил, чтобы мне за спину закидывали. А Игнашевич мне приводил примеры Джеко и Лукаку. В их командах за счет большого игрока где-то придерживают мяч, выходят из обороны в атаку. Я на этом не зацикливался, но Игнашевич показал, что ему это надо от меня. И в тот период, когда я не забивал, он мне так и говорил: «Мне голы от тебя не нужны». Конечно, на самом деле нужны, но идея в том, чтобы я был готов к выносам наших защитников, сохранял мячи, крал одну-две минуты у соперника. И я в это верил, поэтому перестраивался и теперь так играю», — приводит слова Калмыкова «РБ Спорт».

Вместе с «Торпедо» 28-летний нападающий вышел в РПЛ. В общей сложности за московский клуб он отыграл 78 матчей, забил 26 голов и отдал 16 голевых передач.