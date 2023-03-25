Калмыков заявил, что Сторожук сыграл ключевую роль в его карьере

Нападающий «Родины» Амур Калмыков вспомнил период работы с Александром Сторожуком в «Афипсе».

«У нас остались теплые отношения. С ним я реально прогрессировал. В течение сезона у нас были двухразовые тренировки. Мы жили на базе. Он делил игроков на нападающих и защитников, и мы как форварды целую неделю одну из тренировок за день отрабатывали завершение. Ничего лучше для нападающего не придумать. В итоге на игру выходили уверенно. Так что он ключевую роль сыграл в моей карьере», — приводит слова Калмыкова «РБ Спорт».

За «Афипс» 28-летний нападающий отыграл 13 матчей и забил 10 голов. Через полгода его подписал «Анжи», и Калмыков дебютировал в РПЛ.