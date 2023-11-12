Видеотрансляция матча ФНЛ «КАМАЗ» — «Алания» началась на сайте matchtv.ru в 16.50 мск

«КАМАЗ» на своем поле в городе Набережные Челны сыграет против владикавказской «Алании» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «КАМАЗ». Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «КАМАЗ» — «Алания» с ключевыми событиями игры в матч-центре.

Видеотрансляция «КАМАЗ» — «Алания» пройдет в прямом эфире в сервисе «Кинопоиск» по подписке. Игру также покажут бесплатно во «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.50 мск.

«КАМАЗ» после 17 туров набрал 23 очка, занимая восьмое место в турнирной таблице первой лиги. «Алания» располагается на пятой строчке с 30 баллами.

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