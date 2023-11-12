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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:15

«КАМАЗ» — «Алания»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФНЛ «КАМАЗ» — «Алания» началась на сайте matchtv.ru в 16.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Алексей Татаев.
Алексей Татаев.
Фото ФК «Алания»
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«КАМАЗ» на своем поле в городе Набережные Челны сыграет против владикавказской «Алании» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «КАМАЗ». Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «КАМАЗ» — «Алания» с ключевыми событиями игры в матч-центре.

Видеотрансляция «КАМАЗ» — «Алания» пройдет в прямом эфире в сервисе «Кинопоиск» по подписке. Игру также покажут бесплатно во «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.50 мск.

«КАМАЗ» после 17 туров набрал 23 очка, занимая восьмое место в турнирной таблице первой лиги. «Алания» располагается на пятой строчке с 30 баллами.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК КАМАЗ
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«Нефтехимик» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире