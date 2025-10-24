«КАМАЗ» примет «Енисей» в 16-м туре PARI Первой лиги в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.

24 октября, 17:15. КАМАЗ (Набережные Челны)

Следить за ключевыми событиями игры «КАМАЗ» — «Енисей» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 15 туров ФНЛ команда из Набережных Челнов набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Красноярцы с 17 очками идут на 12-й строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде