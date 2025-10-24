КАМАЗ разгромил «Енисей» со счетом 5:0

24 октября, 19:07
КАМАЗ дома разгромил «Енисей» в матче 16-го тура Первой лиги — 5:0.
Голы забили Роман Мануйлов, Давид Караев (пенальти), Даниил Моторин, Ренат Голыбин и Руслан Апеков.
КАМАЗ набрал 26 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата. «Енисей» с 17 очками — на 11-й строчке.
SR
Студия Матч ТВ не резиновая
27.10.2025
Ж и в о й
Молодцы, парни!!! Уже второй раз за октябрь забиваем пятёрочку! Сперва "Уралу", теперь "Енисею"! Так держать!
25.10.2025
fell62
Тренер в Камазе сменился , а игра осталась...
24.10.2025
blue-white!
Отодрали Тихонова. Пора вощвращаться эксперДить на матч ТВ...
24.10.2025