КАМАЗ разгромил «Енисей» со счетом 5:0

КАМАЗ набрал 26 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата. «Енисей» с 17 очками — на 11-й строчке.

Ж и в о й

Молодцы, парни!!! Уже второй раз за октябрь забиваем пятёрочку! Сперва "Уралу", теперь "Енисею"! Так держать!

25.10.2025