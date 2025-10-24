Видео
24 октября, 19:07

КАМАЗ разгромил «Енисей» со счетом 5:0

Руслан Минаев

КАМАЗ дома разгромил «Енисей» в матче 16-го тура Первой лиги — 5:0.

Голы забили Роман Мануйлов, Давид Караев (пенальти), Даниил Моторин, Ренат Голыбин и Руслан Апеков.

КАМАЗ набрал 26 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата. «Енисей» с 17 очками — на 11-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
24 октября, 17:15. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
5:0
Енисей
4

  • SR

    Студия Матч ТВ не резиновая

    27.10.2025

  • Ж и в о й

    Молодцы, парни!!! Уже второй раз за октябрь забиваем пятёрочку! Сперва "Уралу", теперь "Енисею"! Так держать!

    25.10.2025

  • fell62

    Тренер в Камазе сменился , а игра осталась...

    24.10.2025

  • blue-white!

    Отодрали Тихонова. Пора вощвращаться эксперДить на матч ТВ...

    24.10.2025

    Первая лига
    ФК Енисей
    ФК КАМАЗ
