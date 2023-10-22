22 октября «КАМАЗ» дома в городе Набережные Челны примет «Химки» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «КАМАЗ» — «Химки» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

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Видеотрансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 16.00 мск.

«Химки» под руководством Андрея Талалаева набрали 24 балла, занимая четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» с 19 очками располагается на седьмой строчке.

В прошлом туре «КАМАЗ» разгромил «Шинник» со счетом 4:0, а подмосковная команда выиграла у «Енисея» (1:0).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября