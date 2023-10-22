Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:45

«КАМАЗ» — «Химки»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) КАМАЗ — «Химки» начнется в 16.00 во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

22 октября «КАМАЗ» дома в городе Набережные Челны примет «Химки» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «КАМАЗ» — «Химки» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 16.00 мск.

«Химки» под руководством Андрея Талалаева набрали 24 балла, занимая четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» с 19 очками располагается на седьмой строчке.

В прошлом туре «КАМАЗ» разгромил «Шинник» со счетом 4:0, а подмосковная команда выиграла у «Енисея» (1:0).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Химки
0
Читайте также
Горшков охарактеризовал Карпина: «Любит пошутить. Но очень образованный человек»
Горшков о возможном переходе Осинькина в российский топ-клуб: «Такое уже могло быть... Но мне не хочется, чтобы он уходил из «Крыльев»
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал Бербок выбирать слова в разговорах о России
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Енисей» обыграл «Сокол» со счетом 5:3 в матче Мелбет-Первой лиги

«Волгарь» — «Алания»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)