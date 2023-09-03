«Ленинградец» спасся от поражения в матче с КАМАЗом, забив на 85-й минуте

Сегодня, 18:52
КАМАЗ дома сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 8-го тура первой лиги — 1:1.
Счет в игре на 77-й минуте открыл вингер хозяев Александр Гаглоев, забив пенальти. На 85-й минуте форвард гостей Михаил Маркин реализовал 11-метровый удар и сравнял счет.
КАМАЗ с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. «Ленинградец» находится на 12-й стчроке (10 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|8
|4
|2
|2
|14-6
|14
|
4
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
5
|Шинник
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Динамо Мх
|8
|3
|3
|2
|6-4
|12
|
7
|КАМАЗ
|8
|3
|3
|2
|6-6
|12
|
8
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
9
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
10
|СКА-Хаб.
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
11
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
12
|Ленинградец
|8
|2
|4
|2
|5-8
|10
|
13
|Черноморец
|8
|1
|7
|0
|5-4
|10
|
14
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
15
|Арсенал
|7
|1
|4
|2
|5-8
|7
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|8
|1
|1
|6
|5-13
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|1 : 2
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|2 : 1
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|1 : 1
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|0 : 2
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|0 : 0
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|1 : 1
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -