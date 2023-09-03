«Ленинградец» спасся от поражения в матче с КАМАЗом, забив на 85-й минуте

КАМАЗ дома сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 8-го тура первой лиги — 1:1. Счет в игре на 77-й минуте открыл вингер хозяев Александр Гаглоев, забив пенальти. На 85-й минуте форвард гостей Михаил Маркин реализовал 11-метровый удар и сравнял счет. КАМАЗ с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. «Ленинградец» находится на 12-й стчроке (10 очков).