«КАМАЗ» — «Родина»: пенальти в ворота гостей назначен ошибочно?

На 51-й минуте матча 12-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Родина» (2:0) арбитр Андрей Фисенко обнаружил нарушение правил со стороны игрока гостей Раймонда Адеолы, который вел борьбу с Александром Гаглоевым, и наказал его 11-метровым ударом.

В связи с решением судьи возникли несколько вопросов.

Следует ли считать контакт ноги Адеолы с ногой Гаглоева фолом — сильным ударом, приведшим к падению соперника?

Или же это был незначительный контакт, а футболист хозяев обманул арбитра, изобразив боль?

Не сыграл ли Гаглоев за мгновение до этого левой рукой в мяч?

Не следовало ли Фисенко наказать его за это штрафным ударом вместо пенальти в ворота «Родины»?

Решение судьи выглядит как минимум спорным. А некоторые из наших экспертов назвали его ошибочным. К сожалению, качество трансляции не позволяет сделать однозначный вывод. Нужен повтор этого эпизода хотя бы с еще одного ракурса.