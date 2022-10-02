Судейство
Сегодня, 01:35
На 51-й минуте матча 12-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Родина» (2:0) арбитр Андрей Фисенко обнаружил нарушение правил со стороны игрока гостей Раймонда Адеолы, который вел борьбу с Александром Гаглоевым, и наказал его 11-метровым ударом.
В связи с решением судьи возникли несколько вопросов.
Следует ли считать контакт ноги Адеолы с ногой Гаглоева фолом — сильным ударом, приведшим к падению соперника?
Или же это был незначительный контакт, а футболист хозяев обманул арбитра, изобразив боль?
Не сыграл ли Гаглоев за мгновение до этого левой рукой в мяч?
Не следовало ли Фисенко наказать его за это штрафным ударом вместо пенальти в ворота «Родины»?
Решение судьи выглядит как минимум спорным. А некоторые из наших экспертов назвали его ошибочным. К сожалению, качество трансляции не позволяет сделать однозначный вывод. Нужен повтор этого эпизода хотя бы с еще одного ракурса.
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