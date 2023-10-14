«КАМАЗ» сыграет с «Шинником» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «КАМАЗ» — «Шинник» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также за встречей можно следить в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

Команда из Набережных Челнов занимает 13 место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 16 очками. Ярославский клуб находятся на шестой строчке с 20 баллами.

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