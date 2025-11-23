КАМАЗ ушел от поражения в матче со «СКА-Хабаровск»

Сегодня, 18:58
КАМАЗ дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче 20-го тура Первой лиги — 1:1.
У гостей счет в игре на 54-й минуте открыл Дмитрий Цыпченко, который спустя шесть минут не реализовал пенальти. Хозяева отыгралась в добавленное время — гол забил Тимофей Калистратов.
Хабаровский клуб на 90-й минуте остался вдесятером после удаления Константина Плиева.
КАМАЗ набрал 31 очко и занимает 5-е место в таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 26 очками — на 10-й строчке.
В параллельном матче «Шинник» и «Сокол» не забили голов — 0:0.