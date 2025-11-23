Видео
Сегодня, 18:58

КАМАЗ ушел от поражения в матче со «СКА-Хабаровск»

Руслан Минаев

КАМАЗ дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче 20-го тура Первой лиги — 1:1.

У гостей счет в игре на 54-й минуте открыл Дмитрий Цыпченко, который спустя шесть минут не реализовал пенальти. Хозяева отыгралась в добавленное время — гол забил Тимофей Калистратов.

Хабаровский клуб на 90-й минуте остался вдесятером после удаления Константина Плиева.

КАМАЗ набрал 31 очко и занимает 5-е место в таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 26 очками — на 10-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
23 ноября, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
СКА-Хабаровск

В параллельном матче «Шинник» и «Сокол» не забили голов — 0:0.

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.
23 ноября, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:0
Сокол

