КАМАЗ ушел от поражения в матче со «СКА-Хабаровск»

КАМАЗ дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче 20-го тура Первой лиги — 1:1.

У гостей счет в игре на 54-й минуте открыл Дмитрий Цыпченко, который спустя шесть минут не реализовал пенальти. Хозяева отыгралась в добавленное время — гол забил Тимофей Калистратов.

Хабаровский клуб на 90-й минуте остался вдесятером после удаления Константина Плиева.

КАМАЗ набрал 31 очко и занимает 5-е место в таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 26 очками — на 10-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 20-й тур.

23 ноября, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

В параллельном матче «Шинник» и «Сокол» не забили голов — 0:0.